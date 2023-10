Ex-Ceará, Arthur Cabral marca o primeiro pelo Benfica em vitória pela Taça de Portugal; assista

O atacante Arthur Cabral marcou seu primeiro gol com a camisa do Benfica nesta sexta-feira (20). O brasileiro ajudou a equipe a vencer o Lusitânia, por 4 a 1, fora de casa, pela terceira fase da Taça de Portugal. Além de Arthur, João Mário, Rafa e Tiago Gouveia também marcaram pelos Encarnados. E Ferrara fez para o time da casa.

Foi o primeiro gol do ex-atacante do Ceará em oito jogos oficiais pelo Benfica. Ele foi titular da equipe comandada por Roger Schmidt e marcou seu gol aos 23 minutos do segundo tempo, após passe de Gonçalo Guedes e bater na saída do goleiro, por cobertura.

Veja o gol

Vaga e próximo jogo

Com a vitória, o Benfica está classificado para a 4ª Fase da Taça de Portugal. Os Encarnados voltam a jogar pela Liga dos Campeões, na terça-feira, diante da Real Sociedad, pelo grupo D. O time luso ainda não pontuou na chave em duas rodadas.