Ex-Ceará, Arthur Cabral garante não ter sido procurado pelo Barcelona

O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, está passando férias na Paraíba. Neste domingo (26), o atleta participou de um jogo beneficente em São Sebastião de Lagoa de Roça, localizado na Região Metropolitana de Esperança, e comentou sobre a especulação envolvendo seu nome com o Barcelona com o 'narrador da várzea' Ney Silva.

Arthur Cabral Atacante do Basel "Até mim, não chegou nada, não. De verdade, foi só a imprensa. Até mim, até agora, nada. Mas, se chegar, seria fera. Barcelona é Barcelona"

Artilheiro do Basel na temporada, com 27 gols em 31 partidas, Arthur vive a fase mais goleadora da carreira. O bom momento vivido o levou até à Seleção Brasileira, sendo convocado por Tite em outubro para a disputa das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo.

Outros interessados

O artilheiro brasileiro, porém, é cobiçado por outras equipes europeias. Além do Barcelona, que demonstrou interesse na contratação do atleta, o Zenit, da Rússia, também tem o atacante como alvo para a próxima temporada. O Hertha Berlin também demonstrou interesse, mas acabou desistindo. A multa de Arthur Cabral gira em torno de 20 milhões de euros (equivalente a R$ 128,4 milhões).