Ex-Ceará, Arthur Cabral entra na lista de Estrelas do Futuro do FIFA 22 e ganha carta especial

O atacante Arthur Cabral entrou na seleção de Future Stars (estrelas do futuro) do modo ultimate team do FIFA 22. A lista reúne as principais promessas do futebol mundial com status especial aos indicados. Em alta na Europa, o centroavante deixou o Basel-SUI na atual janela de transferência e foi vendido para a Fiorentina-ITA por 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões).

Revelado na base do Ceará, o atleta de 23 anos está na lista com apenas mais dois brasileiros: atacantes Matheus Cunha (22), do Atlético de Madrid-ESP, e João Pedro (20), do Watford-ING. Arthur ficou com nota geral (rating) de 87 e soma 27 gols em 31 jogos na temporada, sendo um dos principais artilheiros.

Os atributos principais são 90 de velocidade, 87 de finalização, 80 de passe, 86 de drible, 36 de defesa e 90 de físico. Nas características mais detalhadas, o jogador se destaca com 92 de posicionamento, 96 de cabeceio e 88 de força. O rating de Cabral na versão normal é 76.

O volante inglês Bellingham, do Borussia Dortmund-ALE, recebeu as maiores notas dos Future Stars. A expectativa é de que mais jovens destaques globais sejam inseridos na lista nos próximos dias.