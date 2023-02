Ex-Ceará, Arthur Cabral é o maior artilheiro da história da UEFA Conference League

O atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, é o jogador com mais gols na história da UEFA Conference League, a Liga Conferência. O jogador de 24 anos, que atualmente veste a camisa da Fiorentina, da Itália, soma 17 gols em partidas do torneio, considerando as passagens do atacante pelo Basel, da Suíça, e pela Fiorentina. Os dados são do SofaScore.

🔎 Arthur Cabral (24 anos) é o jogador com mais gols na história da UEFA Conference League (fase classificatória + fase final). 🇧🇷🔥



⚔️20 jogos (17 titular)

⚽️17 gols (!)

⏰81 mins p/ marcar gol (!)

☑️59% pontaria no chute (!)

✅67% conversão de chances (!)

💯Nota Sofascore 7.35 pic.twitter.com/qMKd7mQz3H — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 17, 2023

Ao todo, Arthur Cabral já disputou 20 partidas da UEFA Conference League, sendo 17 delas como titular. Com 17 gols marcados, ele tem uma média de um gol a cada 81 minutos disputados na competição. Na última quinta-feira, ele marcou dois gols na goleada por 4 a 0 da Fiorentina sobre o Braga, de Portugal.

“Feliz demais, gosto muito desse tipo de competição, de disputar um torneio europeu, de poder ajudar a Fiorentina a ficar mais perto desse sonho que é brigar pelo título de um campeonato como a Conference League”, disse o jogador em entrevista após a partida.

A UEFA CONFERENCE LEAGUE

A UEFA Conference League é um torneio internacional que reúne clubes europeus. A competição começou a ser disputada na temporada 2021/22, estando agora em sua segunda temporada. A primeira campeã da história do torneio foi a Roma, da Itália, que superou o Feyenoord, da Holanda, na grande final.

Na temporada 2021/22, quando ainda atuava pelo Basel, Arthur Cabral disputou 12 partidas da UEFA Conference League, somando 13 gols marcados. Já na atual temporada, agora atuando com a camisa da Fiorentina, Arthur Cabral disputou até o momento oito partidas, somando quatro gols.