Ex-atleta olímpica, Laís Souza celebra momentos em pé após grave lesão na coluna

A ex-ginasta e esquiadora olímpica, Laís Souza, que lesionou uma vértebra da coluna cervical há sete anos, ficando tetraplégica, enquanto se preparava para as Olímpiadas de Inverno, celebrou nesta segunda-feira (29), nas redes sociais, os momentos em que fica em pé.

“Uma das coisas mais gostosas da vida para mim é poder ficar em pé por pelo menos meia hora e receber abraços.”, relatou em seu perfil.

Entenda o acidente

Laís Souza sofreu um sério acidente enquanto se preparava para disputar as Olímpiadas de Inverno, em 2014, em Sóchi, na Rússia. A brasileira, à época com 25 anos, foi socorrida e internada no Hospital da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, onde a atleta treinava para a competição.

As sequelas eram esperadas pelo médico do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Júlio Nardeli. “No contexto geral, a chance de ela ter uma lesão com sequela definitiva é grande”, afirmou.

Sem conseguir movimentar os braços, as pernas e o tronco, a ex-atleta, desde então, pratica intensivamente atividades de fisioterapia. Laís já chegou a recuperar parte do movimento das pernas e braços, chegando a conseguir ficar em pé com a ajuda de aparelhos.

