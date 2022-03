Ex-atleta do Flamengo, Luizão quer indenização por uso de imagem em álbum de figurinha do clube

O ex-jogador Luizão, pentacampeão mundial com a Amerelinha, move ação por danos morais contra a editora Panini Brasil Ltda. Ele pede R$ 25 mil reais por ter a imagem em uma figurinha do álbum "Livro Ilustrado Flamengo Sempre Eu Hei de Ser - Mais de 100 Anos de História”, na parte que mostra a decisão da Copa do Brasil de 2006.

A defesa do ex-centroavante sustenta no processo que ele fez mais de 500 gols e é "um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.” Ainda revela que só em 2019 ele descobriu que estava em uma das figurinhas da publicação. Assim, informou à Justiça que:

"jamais concedeu qualquer autorização à ré para utilizar suas características pessoais em imagens adesivas (figurinhas), tampouco, por intermédio dos clubes em que jogou, não havendo um único entendimento traduzido em documento que permitisse a cessão de sua imagem da forma como veiculada pela ré".

Leandro Machado, outro ex-atleta rubro-negro, conseguiu vitória na Justiça com as mesmas alegações de Luizão, após aparecer no Livro Ilustrado. Esse tipo de processo tem sido comum. Tanto para os álbuns como para jogos como Fifa, PES e outros.

