Ex-amante de goleiro Éverson, do Atlético MG, confessa ter tentado extorquir jogador, diz polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) detalhou que a ex-amante do goleiro Éverson, Fabiana Coelho de Souza, confessou ter extorquido o jogador, que atualmente integra o Atlético-MG. Nesta quinta-feira (6), a corporação detalhou que a mulher negava, até quarta-feira (5), ter pedido qualquer quantia de dinheiro a ele.

Fabiana, de 40 anos, teria usado tanto o número dela, quanto do filho, para fazer as chantagens a Éverton. As informações são do g1.

Delegado Rodrigo Bustamante Chefe do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) da Polícia Civil "Houve certas ameaças e a exigência de valores através de aplicativos de conversa e perfis de redes sociais. [...] Em uma oitiva de duas a três laudas, bem detalhada tudo foi sanado. [...] Tudo está na oitiva, assinada pelo advogado dela, que a acompanhou".

A Polícia Civil detalhou que tem prints de conversas evidenciando as "ameaças e exigência de valores" para Fabiana evitar expor o caso. A pena para o crime de extorsão é de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Após o caso, o jogador assumiu que manteve relação com Fabiana por dois anos fora do casamento dele. A Polícia seguirá ouvindo outras testemunhas.

Entenda o caso

O jornalista Leo Dias publicou que o goleiro Éverson traiu a esposa e o caso extraconjugal precisou de intervenção da polícia. Supostamente, a amante teria gravado todos os atos e passou a chantagear o jogador após o ocorrido. Inclusive, todos os conteúdos foram enviados para sua esposa, Rafaela Vieira.

Fabiana revelou que conheceu mais sobre a carreira do jogador em 2021, pelo filho dela, de 17 anos. O relacionamento dos dois, ainda conforme a fotógrafa, começou via um perfil extraoficial de Éverson. A data do primeiro encontro dos dois, em 22 de junho de 2021, foi tatuada no braço da suspeita.

Na época Éverson era casado com outra mulher. De acordo com Fabiana, o relacionamento ocorria bem até o último junho. Ela contou que o goleiro prometia se separar da esposa. Contudo, quando ela pediu atitudes, "tudo mudou".

A fotografa explicou que apenas deseja uma relação pública com o jogador e não esperava esse impacto na vida. "Ele dizia que sentia o amor puro e verdadeiro, porque eu não pedia nada pro Éverson. Vê o tamanho da minha casa e diz se condiz com a vida de uma mulher que está com um jogador de futebol há dois anos", contou.