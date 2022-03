Everton x Newcastle: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Everton enfrenta o Newcastle nesta quinta (17), às 16h45 (de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool, pelo jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Na tabela de classificação, o Everton está próxima da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 22 pontos - o primeiro clube no Z-3 é o Watford, em 18º, também com 22, mas saldo de gols inferior: -19 x -26. O Newcastle surge em 13º, com 31 pontos.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane e Mykolenko; Doucouré, Allan, Delle Ali e Gordon; Richarlison e Calvert-Lewin. Técnico: Frank Lampard.

Newcastle: Dubravka; Schar, Krafth, Burn e Targett; Bruno Guimarães, Almirón e Joelinton; Saint-Maximin, Wood e Murphy. Técnico: Eddie Howe.

Everton x Newcastle

Local: Goodison Park, em Liverpool.

Data: 16h45 (de Brasília), quinta-feira, 17 de março.

Árbitro: C. Pawson.

Transmissão: Star+.