Everton Cebolinha sofre contusão no quadril e desfalca o Flamengo por até um mês

O atacante Everton Cebolinha aumentou a lista de desfalques do Flamengo neste período em que a Copa América está sendo disputada juntamente com o Campeonato Brasileiro. O camisa 11 sofreu uma lesão no quadril direito e deve ficar fora por até quatro semanas.



Ausente do jogo com o Athletico-PR em Curitiba, por conta de dores na coxa direita, ele iniciou o duelo diante do Bahia, nesta quinta-feira, como titular. No entanto, o jogador precisou ser substituído. Bruno Henrique deve entrar no seu lugar no clássico de domingo contra o Fluminense.



Nota do Fla

O departamento médico do Flamengo informou, por meio de nota, que o jogador teve a lesão constatada após ser submetido a exames. "O atleta Everton Cebolinha foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito e seguirá em tratamento no CT do Ninho do Urubu", diz parte do texto.



O tempo de recuperação coincide com a disputa da Copa América. Tite perdeu cinco atletas que foram convocados por suas respectivas seleções para o torneio. Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta estão a serviço do Uruguai. Completando a lista, o volante Erick Pulgar reforça o Chile.



Flamengo e Fluminense se encontram neste domingo em situações completamente opostas na classificação do Nacional. O time da Gávea é o líder isolado com 21 pontos. Na lanterna, a equipe comandada por Fernando Diniz venceu só uma partida em dez rodadas e contabiliza seis pontos.