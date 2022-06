Everton Cebolinha desembarca no Rio de Janeiro, celebra acerto com Flamengo e projeta Copa; veja

O atacante Everton Cebolinha, ex-Grêmio e Benfica, desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), neste sábado (18) para assinar contrato até o final de 2026 com o Flamengo. O atleta foi recebido pelos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel.

Na chegada ao Rio de Janeiro, Cebolinha ressaltou a felicidade em vestir a camisa rubro-negra.

“Espero ser muito feliz com a camisa do Flamengo. Sempre foi um sonho vestir essa camisa. Espero corresponder esse carinho em campo.”

Além disso, o camisa 19 do Flamengo foi enfático ao comentar sobre o desejo de vestir à camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Everton Cebolinha Atacante do Flamengo "Se eu falar que não, estaria mentindo."

Everton Cebolinha é o 1° reforço do Flamengo na janela do meio do ano. O atleta só ficará disponível após o dia 18 de julho, quando as operações abrem e os clubes poderão inscrever novos jogadores.

O anúncio oficial da contratação de Cebolinha deve acontecer nas próximas horas nas redes sociais do Flamengo.

Veja desembarque de Cebolinha no Rio de Janeiro

Éverton Cebolinha chegou. Olha como foi o desembarque do novo atacante do Flamengo. pic.twitter.com/kDoXMrPlv1 — Venê Casagrande (@venecasagrande) June 18, 2022