Éverton Cebolinha brilha em goleada do Benfica e ganha prêmio de melhor em campo; veja gols

O atacante cearense Éverton Cebolinha brilhou no Campeonato Português e foi eleito o melhor em campo neste domingo (7), na vitória histórica do Benfica por 6 a 1 contra o rival Braga. Revelado pelo Fortaleza, o atleta de 24 anos conseguiu dois gols e duas assistências no confronto.

Os demais tentos no Estádio da Luz, em Lisboa, foram de Rafa Silva, duas vezes, Grimaldo e Núñez - os visitantes descontaram com Ricardo Horta. Foi a primeira vez desde a chegada ao clube europeu que Éverton balançou as redes em dois momentos de uma mesma partida.

Ao todo, são 11 gols em 68 exibições pela equipe comandada por Jorge Jesus, ex-Flamengo. Na classificação, o Benfica está na 3ª posição, com 28 pontos. O Braga é o 5º, com 19.

A nota de preocupação do duelo foi a lesão do zagueiro Lucas Veríssimo, convocado para a Seleção Brasileira. O defensor deixou o campo de maca após deslocar o joelho e está sendo avaliado.