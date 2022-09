Evento com mais de 30 modalidades de esportes de praia deve reunir 10 mil atletas em Fortaleza

A Praia de Iracema, em Fortaleza, vai receber a 2ª edição de um dos maiores eventos de esportes de praia do mundo, o WBS (World Beach Sports Brazil). Cerca de 10 mil atletas de várias partes do mundo estarão no torneio entre os dias 6 e 18 de setembro. Mais de 30 modalidades são contempladas. Também será realizado o Campeonato Mundial de Beach Tennis. As inscrições estão abertas.



Os esportes estarão distribuídos entre pista, areia, aéreo, mar e fitness. Entre eles, estão: beach mesa, corrida de obstáculos, frescobol, basquete 3×3, flag football, futevôlei, slackline, vôlei de praia, canoa havaiana, kitesurf, stand up paddle, jogos e outros.

Legenda: Evento receberá o Campeonato Mundial de Beach Tennis Foto: Divulgação/Emerson Ferreira



Além disso, o WBS vai contemplar esportes não praticados na praia, como capoeira e corrida de obstáculos. O evento também vai receber o Campeonato Mundial de Beach Tennis.



“São esperados cerca de 150 atletas de várias partes do mundo e também do Brasil. A dupla campeã será premiada com uma quantia de R$ 50 mil. Para estruturar uma competição importante como essa, estamos contando, ainda, com o apoio de estudantes das áreas de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e de Eventos”, disse Roslavo Brilhante, coordenador geral do evento.



INSCRIÇÕES



Os atletas que quiserem participar da 2ª edição do WBS Brazil podem realizar suas inscrições nas federações de cada modalidade. O público que quiser assistir aos jogos deve se inscrever no App WBS Brazil, no Instagram @wbsbrazil, ou ir presencialmente nos dias do evento e fazer o cadastro. A inscrição para a corrida de obstáculos deve ser feita pelo App WBS Brazil.



SERVIÇO



2ª edição do World Beach Sports (WBS) Brazil

Data: De 6 a 18 de setembro de 2022.

Local: Aterro da Praia de Iracema - Fortaleza/CE.

Inscrições de atletas: sedes das federações de cada modalidade.

Inscrições para visitantes: App WBS Brazil, disponível no Instagram @wbsbrazil, ou durante o evento.

Inscrições para a corrida de obstáculos: App WBS Brazil.

Mais informações: Instagram @wbsbrazil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte