Europa League terá Manchester United x Barcelona na 2° fase; veja sorteio de confrontos

A UEFA sorteou os confrontos da segunda fase da Liga Europa nesta segunda-feira (7), na sede da entidade, em Nyon, na Suíça. Candidatos ao título, Barcelona e Manchester United farão o principal duelo desta fase.

Os líderes de cada grupo farão a partida decisiva em casa. Os duelos de ida vão ocorrer em 16 de fevereiro de 2023. Os jogos de volta serão realizados no dia 23 do mesmo mês. Os vencedores vão para as oitavas e aí, no dia 24, será realizado um novo sorteio.

Arsenal, Fenerbahçe, Bétis, Saint-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg e Ferencváros já se garantiram nas oitavas por terem vencido em seus grupos.

A final do torneio está marcada para o dia 31 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

VEJA OS CONFRONTOS