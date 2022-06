EUA x Brasil pela Liga das Nações de Vôlei: confira horário e onde assistir

Brasil e Estados Unidos se enfrentam neste sábado (04), ás 22h (horário de Brasília), pela primeira fase da Liga das Nações de Voleibol Feminino. A partida acontece em Shvereport-Bossier City (EUA) e pode ampliar a invencibilidade brasileira para quatro jogos, mantendo 100% de aproveitamento.

O duelo entre as equipes sempre é muito disputado, como foi na final da última Olimpíada em Tóqui vencida pelas americanas. O Brasil briga pelo primeiro título na competição e é a grande favorita desta edição. Na classificação, aparece em primeiro lugar com 9 pontos.

Do outro lado, as norte-americanas ocupam o 8º lugar com 6 pontos e uma partida a menos a disputar. Até agora, venceram Canadá e República Dominicana sem perder nenhum set.

https://www.youtube.com/watch?v=Sxag-kynFFM

Onde assistir a partida

O jogo será transmitido pelo Sportv2.

Ficha Técnica

Estados Unidos x Brasil

Data: 4 de junho de 2022

Onde: Shvereport-Bossier City, EUA

Horário: 22h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv 2