EUA x França na final olímpica no basquete masculino: confira horário e onde assistir

Estados Unidos e França fazem a final do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com expectativa de um grande confronto entre as duas seleções. O jogo que define as medalhas de ouro e prata na competição será às 23h30 (horário de Brasília), com transmissão do Sportv 3.

As duas equipes se enfrentaram na partida de estreia das Olimpíadas, com vitória francesa de virada, por 83 a 76. E o leve favoritismo da França é reforçado por outro histórico entre as duas bandeiras. Na Copa do Mundo de 2019, os estadunidenses foram eliminados nas quartas de final.

EUA x França na final do basquete masculino

Veja horário, local e onde assistir

Local : Saitama Super Arena, em Tóquio (JAP)

: Saitama Super Arena, em Tóquio (JAP) Horário : 23h30 (de Brasília)

: 23h30 (de Brasília) Transmissão: Sportv 3

