Estudiantes x RB Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O RB Bragantino entra em campo nesta terça-feira (25), às 19h15 (horário de Brasília), contra o Estudiantes/ARG, pela 3ª rodada do Grupo C da Taça Libertadores da América. O duelo acontece no Estádio Jorge Luís Hirschi, em La Plata, na Argentina.

Palpite para o jogo

Transmissão

A partida terá transmissão da ESPN e Star+

Prováveis Escalações

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Sorriso, Ytalo e Artur (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri

ESTUDIANTES-ARG

Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera e Emmanuel Más; Manuel Castro (Gustavo Del Prete), Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui e Matías Pellegrini; Leandro Diaz e Mauro Boselli. Técnico: Rafael Zielinski

Ficha Técnica | Estudiantes x RB Bragantino

Local: Estádio Jorge Luís Hirschi, em La Plata, na Argentina

Data: 26/04/2022 (terça-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+