Estudiantes x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Athletico-PR e Estudiantes se encontram nesta quinta-feira (11) para o duelo decisivo da Taça Libertadores. O jogo decisivo das quartas de final será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. No duelo de ida, as equipes ficaram no empate sem gols.

Na fase de grupos, o Athletico-PR se classificou como segundo do Grupo B. A equipe eliminou o Libertad nos dois confrontos das oitavas e está no G-4 no Brasileirão. Agora, o Furacão briga por vaga na semifinal. Já o

Primeiro do Grupo C na fase de grupos, o Estudiantes despachou o Fortaleza nas oitavas. A equipe está próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Argentino.

ONDE ASSISTIR

ESPN

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Jorge Morel, Luciano Lollo e Emmanuel Más; Manuel Castro, Fernando Zuqui e Jorge Rodríguez; Pablo Piatti e Mauro Méndez. Técnico: Ricardo Zielinsky.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico e Abner; Hugo Moura, Fernandinho e Terans; Canobbio, Cuello e Vitor Roque. Técnico: Felipão.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Athletico-PR

Data e hora: 11/08, às 21h30

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina.