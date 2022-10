Estreia do Rede Cuca na Superliga contra o Cruzeiro tem mais de 3 mil torcedores confirmados

A estreia do Rede Cuca na Superliga de Vôlei masculina contra o Cruzeiro, marcado para sexta-feira (21), às 20h30 (horário de Brasília), será com casa cheia. Ao todo, 4,5 mil ingressos foram comercializados, com mais de 3 mil sendo garantidos antecipadamente. A partida acontecerá no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE).

Dos setores disponibilizados pela equipe cearense, apenas um está disponível: a arquibancada. As cadeiras e o setor VIP estão esgotados. Os ingressos estão sendo comercializados virtualmente no site da Bilheteria Virtual.

Os bilhetes estão sendo comercializados a partir de R$ 5. Além disso, o torcedor pode optar pelo “Bilhete Social”, levando 1 kg de alimento não perecível ou um pacote de absorvente pelo ingresso.

