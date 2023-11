Estrangeiros dominam o pódio do Ironman 70.3 realizado em Fortaleza; confira vencedores

Na manhã deste domingo (19) aconteceu mais uma edição do circuito de triatlo Ironman 70.3 na Beira Mar de Fortaleza. O belga Marten Van Riel foi o vencedor da categoria masculina, enquanto a australiana Ellie Salthouse venceu no feminino.

Marten Van Riel finalizou a prova com o tempo de 3h43min, seguido pelo espanhol Antonio Lopes com 3h47min enquanto o terceiro lugar foi do brasileiro André Lopes, com 3h50min31.

O vencedor da categoria masculina elogiou o percurso a agradeceu pela vitória. "Eu gostei do percurso, que tem muito vento e isso é muito bom pra mim. Foi uma experiência muito boa e o público é incrível, pois apoia o tempo todo. Fiquei muito feliz por tem vencido aqui”, destacou Marten, que detém a melhor marca do mundo para o IRONMAN 70.3.

Já no feminino a australiana fechou a prova com 4h16min. A segunda colocada foi a portuguesa Raquel Rocha, com 4h29min. O terceiro lugar ficou com a norte-americana Raquel Olson, com o tempo de 4h33min06.

A brasileira Mariana Andrade terminou a prova na quinta colocação, com o tempo de 4h38min.

Confira os resultados

Masculino

1. Marten Van Riel (BEL), 3h43min57

2. Antonio Benito Lopes (ESP), 3h47min17

3. André Lopes (BRA), 3h50min31

4. Santiago Ascenço (BRA), 3h52min10

5. João Ferreira (POR), 3h54min54

Feminino

1. Ellie Salthouse (AUS), 4h16min34

2. Raquel Rocha (POR), 4h29min07

3. Raquel Olson (EUA), 4h33min06

4. Romina Palácio (ARG), 4h36min33

5. Mariana Andrade (BRA), 4h38min52

