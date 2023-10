“Estou vivendo meu sonho aqui”, diz Tinga, em homenagem aos 300 jogos pelo Fortaleza

Apesar do Fortaleza ter perdido para o Vasco em São Januário, na noite de quarta-feira (18), a partida pela 27ª rodada da Série A de 2023 foi marcante para um dos jogadores do Tricolor. Capitão da equipe, Tinga alcançou a marca de 300 jogos pelo Leão e recebeu uma homenagem especial do clube.

O lateral-direito foi surpreendido na sala de troféus do centro de excelência Alcides Santos com depoimentos de jogadores e dirigentes do Fortaleza, falando sobre a importância dele no Pici e da marca alcançada. A ação, ocorrida antes da partida contra o Vasco, foi divulgada em vídeo nas redes sociais do Tricolor na tarde desta quinta.

Iluminado, predestinado, líder, capitão.

Podemos discutir qual desses adjetivos simboliza melhor o que você significa para nosso Clube.



O que é indiscutível é que, em cada uma das mais de 300 partidas com nosso Manto, você demonstrou raça e dedicação, representando em campo os…

Emoção

Depois de ver os depoimentos, emocionado, em meio a um choro, Tinga agradeceu as mensagens.

"Vejo cada pessoa ali, jogador, funcionário; desde o primeiro jogo, quando eu vim para o clube, não imaginava que ia conquistar tudo isso e quando eu era criança sempre falaram que eu queria jogar numa grande equipe, com estádio lotado e ganhar campeonatos. Então acho que estou vivendo meu sonho aqui. Tudo que eu tenho agradeço ao clube, então fico muito feliz e agora é se doar, se entregar ainda mais para dar alegria para o torcedor e para meus companheiros. E para os funcionários, que são uma parte importantíssima dessa engrenagem que é o clube. Obrigado”, disse.

Entre um depoimento e outro, Tinga viu gols e lances marcantes dos quais participou no Fortaleza. Um deles foi o gol da final do Campeonato Cearense de 2015, em que ele deu assistência para o atacante Cassiano. “Até agora, todo mundo me para e fala muito desse gol, do título, de tudo", comentou.

O mosaico erguido com a imagem de Tinga, em setembro de 2022, também foi exibido para o atleta. "Homenageado vivo, poucas pessoas são, ainda mais jogando, então eu fico muito feliz", afirmou.

Homenagens

Entre os depoimentos marcantes esteve o do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que enfatizou qualidades do camisa 2. "Falar do Tinga, a palavra história consegue dizer bem o que ele é para o Fortaleza, mas tem outras palavras também. Predestinado, líder, cidadão, homem. Eu digo muito para ele e repito para que isso fique gravado no coração de cada tricolor: O Tinga nasceu para jogar no Fortaleza", disse.

O técnico Juan Pablo Vojvoda também deixou uma mensagem para o capitão do Tricolor. "Olá Tinga, parabenizar a você, 300 jogos, muito bom. Felicitações. E exigir, como sempre, a você; o próximo jogo, o próximo jogo, exigir", comentou o argentino.

Números de Tinga pelo Fortaleza

⚔️ Mais de 300 jogos

⚽ 22 gols

👟 34 assistências

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 6X Campeão Cearense

🏆🏆 Bicampeão do Nordeste

🏆 Campeão Brasileiro Série B

⭐ 2X Classificado para CONMEBOL Libertadores



Guilherme de Jesus da Silva. TINGA! 🦁#FortalezaEC pic.twitter.com/YacPFt1KW6 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) October 19, 2023