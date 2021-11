"Estamos preparados para esse sonho. Falta pouco", diz Tinga, sobre vaga na Libertadores

O Fortaleza venceu o Palmeiras no Castelão na rodada anterior da Série A do Campeonato Brasileiro, voltando ao G-4 da Série A e para a briga por uma vaga na Libertadores de 2022. O Tricolor de Aço é o

4º colocado com 52 pontos e tem 4 rodadas para confirmar a inédita vaga. O primeiro desafio é diante do Santos, na quinta-feira (25), às 19 horas na Vila Belmiro.

O lateral-direito e zagueiro Tinga, afirmou, em entrevista coletiva, que a Libertadores é um sonho e que a vaga está cada vez mais próxima.

"É pensar jogo a jogo. A gente precisa fazer um bom jogo contra o Santos para conseguir a vitória. Não pode depender de jogar em casa, nem de outros resultados. Tem muita coisa para acontecer em pouco tempo. Vai ser uma honra participar de um torneio tão importante como a Libertadores, fazer parte com o Fortaleza. A gente teve momento muito bom, caiu um pouquinho, mas sempre se manteve no topo. Estamos preparados para esse sonho. Falta pouco",

Para o camisa 2, o clima é de alívio após a vitória contra o Palmeiras, pelo alívio de voltar a vencer, agora o foco é vencer o Santos.

“O clima ficou bom, já era bom mas a gente sabe que serão quatro finais. São duelos contra quatro times lá de baixo, então cada jogo vai ser muito difícil. A gente estava precisando de uma vitória, depois de 5 jogos sem vencer, de 15 pontos a gente fez um. A gente precisava muito dessa vitória, estava com dificuldade em se manter nessa posição e foi importantíssimo e agora é pensar pensar uma outra final, que é contra o Santos”, disse.