Estadual, evolução em campo e confiança de Vojvoda: Lucas Crispim avalia início de temporada

Ala do Fortaleza, Lucas Crispim comentou a importância do estadual, falou de evolução em campo e diferenças entre o trabalho dos técnicos Enderson Moreira e Juan Pablo Vojvoda. O jogador participou do programa Jogada 1º Tempo, da TV Diário, nesta segunda-feira (14). A apresentadora Denise Santiago comandou o papo que também teve a participação de Tom Alexandrino e Luís Eduardo.



O jogador revela que o ambiente de trabalho é bom, sempre leve, e comenta a importância de buscar o título do Cearense além do foco para o Nordestão.



“O clima é o mesmo de quando cheguei: sempre leve. Muita gente não dá valor ao Estadual, mas a instituição dá. A gente sabe que é de extrema importância conquistar esse tetra, mas agora a gente vira um pouco a chave para a Copa do Nordeste. Queremos terminar em primeiro do nosso grupo pra ter essa vantagem nas fases finais. A fase tá boa e que a gente possa continuar assim por muito tempo”, disse.

Lucas conta que a adaptação para o que pedia Vojvoda foi rápida, pois o técnico passou confiança.“Estou numa posição nova, até então nunca tinha jogado. Mas a confiança que o mister me passou quando chegou… Ele perguntou se eu faria essa posição, ele falou pra eu não me preocupar, que daria todo respaldo e confiança. Foi o fator que fez com que eu tivesse esse desempenho na ala. Acho que foi o melhor momento da minha carreira ano passado, com gols, com assistências, com minutos jogados. Essa adaptação foi rápida. Jogador tem que ser versátil. É o que pede o futebol hoje. Sou muito feliz e agradecido ao mister pela oportunidade. Ele viu esse potencial em mim para desempenhar essa nova posição”, avaliou.Em 2021, Crispim foi líder de assistências pelo Tricolor. Ele avalia o início da atual temporada do grupo e também como jogador. O Fortaleza chegou a 11 jogos invicto.“A gente começou bem. É começo da temporada, está muito cedo. A gente ta devendo até um golzinho, que ainda não saiu esse ano. Mas estou buscando isso, treinando, para poder chegar logo nesse momento… Voltar a dar mais assistências. Pude dar todos os passes para todos os gols do Benevenuto. Para o Titi também. A gente vem aprimorando dia a dia. Não só em assistência e em gol, mas como também na marcação que também é fundamental para a nossa equipe”, comentou.Contratado a pedido de Enderson Moreira, Crispim permaneceu no elenco e conseguiu evoluir com Vojvoda. O jogador comenta a diferença de trabalho entre os dois técnicos.“A gente sabia que estava devendo com o próprio Enderson. A gente tinha que dar essa resposta. O mister, quando chegou, soube conduzir nossa equipe. A gente pôde comprar a ideia que ele quis passar pra gente. Ele costuma falar que jogador brasileiro já nasce com o dom. O que ele chegou e mudou bastante foi a própria intensidade, os treinos. É um time que trabalha bem a bola, mas tem muita intensidade. Acho que foi o diferencial de um trabalho para o outro", concluiu.

O Fortaleza volta a campo no sábado (19) quando recebe o CRB na Arena Castelão, em jogo da Copa do Nordeste.