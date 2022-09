Estado do Ceará supera São Paulo e tem a 2ª maior média de público da Série A; veja ranking

O Estado do Ceará tem a segunda maior média de público da Série A de 2022. Com Ceará e Fortaleza como únicos representantes locais e da região Nordeste, o futebol cearense ultrapassa localidades como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro.

O dado é representativo e mostra a força das torcidas alencarinas, sempre lotando a Arena Castelão. Em números, a média de público pagante cearense é de 30.504 espectadores, segundo dados do portal SrGoool. O Rio, com Flamengo, Botafogo e Fluminense, tem índice de 33.307, com estádios como o Maracanã.

O Top-3 é completado por São Paulo. A região é a que mais levou torcedores para as praças esportivas, mas possui cinco representantes (Corinthians, Palmeiras, RB Bragantino, Santos e São Paulo) e uma média de pagantes de 25.065 torcedores nos diferentes estádios utilizados no Estado.

MÉDIAS DE PÚBLICO PAGANTE DOS ESTADOS NA SÉRIE A 2022

Rio de Janeiro (Flamengo, Botafogo e Fluminense): 33.307 espectadores Ceará (Ceará e Fortaleza): 30.504 espectadores. São Paulo (Corinthians, Palmeiras, RB Bragantino, Santos e São Paulo): 25.065 espectadores. Paraná (Athletico-PR e Coritiba): 19.675 espectadores. Minas Gerais (América-MG e Atlético-MG): 14.964 espectadores. Rio Grande do Sul (Internacional e Juventude): 13.329 espectadores. Mato Grosso (Cuiabá): 11.636 espectadores. Santa Catarina (Avaí): 9.931 espectadores. Goiás (Atlético-GO e Goiás): 7.470 espectadores.