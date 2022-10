Estádio Presidente Vargas recebe final do Campeonato Cearense Sub-20 com presença de público

O Estádio Presidente Vargas (PV) receberá a final do Campeonato Cearense Sub-20 neste sábado (15), às 15h (horário de Brasília), entre Fortaleza e Pague Menos (CEFAT/Tirol). O duelo será disputado em confronto único.

A partida contará com presença de público. O torcedor interessado em prestigiar o confronto deverá apresentar 1 kg de alimento na entrada do estádio. A torcida tricolor terá acesso pelo portão amarelo do PV.

O time de Júnior Câmara visa a conquista do 10° título estadual, enquanto a equipe do bairro Jacarecanga planeja conquistar o inédito troféu.

Fortaleza x Pague Menos | Ficha Técnica

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 15/10/2022 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Vitor de Lima Pereira (CE)

Assistentes: Francisco Borges de Sousa Filho (CE) e Italo Barbosa (CE)

Transmissão: FCF TV e Eleven Sports

