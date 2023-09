Estádio Presidente Vargas chega aos 82 anos com melhorias e mais de 60 jogos em 2023

O Estádio Presidente Vargas chega aos 82 anos nesta quinta-feira (14). A praça esportiva que viu Pelé, Marta e tantos outros craques, além de momentos importantes do esporte, passou por reformas e outras melhorias ao longo do tempo. Em 2023, o local recebeu jogos de torneios das Séries A, B, C e D além de jogos do futebol feminino e da base. Nesta temporada, já foram 66 jogos no espaço.

"O PV é o estádio das famílias, une gerações. Tem o traço da tradição, mas está moderno, com tecnologia inteligente, sem falar do palco principal que é o gramado no padrão Fifa, bastante elogiado por todos", disse Ozires Pontes, secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza.

O PVzinho de açúcar passou por uma grande reforma em 2021, após ter o espaço utilizado para receber um hospital de campanha durante a pandemia da Covid-19. Ao todo, foram investidos 15 milhões na obra, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinf). Desde maio de 2022, o local já sediou 101 partidas de todas as divisões de futebol brasileiro.

A praça esportiva tem capacidade para 20.166 torcedores. Após a reforma, o local já recebeu partidas das séries A, B, C e D do Brasileirão, Brasileiro Feminino A1, Campeonato Cearense Séries A e B, Sub-17 e Sub-20, Copa do Nordeste, Taça Fares Lopes e Copa do Brasil Sub-14.

O aluguel do PV foi substituído por cestas básicas. Os clubes entregam o material para a Secel, que distribui os alimentos para instituições. Ao todo, já foram arrecadados mais de 25 toneladas.

MELHORIAS

O gramado, trocado na última reforma, é da espécie Bermuda Celebration, que corresponde ao que é exigido pela Fifa. O estádio também recebeu dois painéis de LED. O espaço também passou por uma reforma predial, com intervenções de correção e prevenção nos sistemas hidráulico e elétrico, além de pinturas, reparos, revestimentos de pisos e paredes, entre outras.

O PV também teve o sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) modernizado, com tecnologia inteligente. Essa ferramenta colabora para a efetividade da atuação dos órgãos de segurança. A imprensa ganhou uma nova bancada, climatização, além da ampliação da capacidade das cabines de transmissões de jogos.