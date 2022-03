Estádio de time ucraniano é destruído em bombardeio russo; veja imagens

Imagens de um estádio completamente destruído foram divulgadas pelo FC Desna e replicadas pela Federação Ucraniana de futebol. A casa do clube, o estádio Yuri Gagarin, sofreu um bombardeio russo nesta sexta-feira (11).O time tem sede na cidade de Chernihiv, no norte do país.

A Ucrânia sofre com ataques russos desde a madrugada do dia 24 de fevereiro, quando teve as terras invadidas. O exército de Vladimir Putin tem atacado alvos militares e também civis, o que tem gerado muitas críticas da comunidade internacional, além de fortes sanções econômicas.

Nas redes sociais, o FC Desna, clube da elite nacional da modalidade, publicou um comunicado em tom irônico. O texto também foi reproduzido pela Federação nacional.

Veja a nota:

"Mais uma vez, os invasores de Moscou dispararam contra a infraestrutura militar mais perigosa da cidade - o estádio do time da cidade. Nas fotos, as consequências do bombardeio noturno. Mas conseguiremos reconstruir tudo isso, nos tornaremos mais fortes e melhores. E vocês, vizinhos, viverão com isso a vida toda. Vitória da verdade, vitória para a Ucrânia!", disse o clube em texto nas redes sociais.

CONFIRA IMAGENS DO LOCAL

Legenda: Estádio do Desna FC foi alvo de bombardeio russo nesta sexta-feira. Foto: Divulgação

Legenda: Estádio de futebol foi alvo de bombardeio russo durante a madrugada. Foto: Divulgação

Legenda: Desna FC é time de uma das cidades mais atingidas com a guerra. Foto: Divulgação

Legenda: O Desna FC publicou nota ironizando o ataque russo a um equipamento que não é militar. Foto: Divulgação

Legenda: A Federação Ucraniana de Futebol divulgou imagens da destruição nas redes sociais. Foto: Divulgação

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte