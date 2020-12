"Está muito na moda isso do racismo", diz Jorge Jesus sobre polêmica na Liga do Campeões; veja vídeo

Técnico do Benfica, Jorge Jesus foi questionado durante coletiva nesta quarta-feira (9) acerca do caso de racismo do 4º árbitro Sebastian Colţescu contra o camaronês Pierre Webó, membro da comissão técnica do Istanbul Basaksehir durante duelo diante do PSG pela Liga dos Campeões. O português contestou a dimensão da polêmica gerada.

"Está muito na moda isso do racismo. Como cidadão, tenho o direito de pensar à minha maneira. Só posso ter uma opinião concreta sabendo o que se disse, porque hoje qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo. Pode-se disser a mesma coisa contra um branco, já não é sinal de racismo. Está a implantar-se essa onda no mundo e, se calhar, até houve algum sinal de racismo, mas não sei o que disseram", disse Jesus.

A partida foi paralisada pelos próprios atletas, que deixaram o campo e se recusaram a voltar enquanto o árbitro não fosse retirado do confronto. A UEFA adiou o jogo para esta quarta-feira (9) e garantiu um novo grupo de arbitragem.

Histórico machista

Jorge Jesus já havia feito uma declaração preconceituosa na semana passada, quando respondeu de forma machista uma jornalista em entrevista pós-jogo no Campeonato Português.

"É também natural você não saber o que é muita qualidade de futebol, não é?", ironizou o ex-treinador do Flamengo.

O Benfica defendeu seu funcionário depois do ocorrido, afirmando que o tom da resposta deve ser o mesmo para todos os profissionais, independente do gênero.

"Seria, isso sim, ofensivo para os milhares de mulheres que exercem a profissão de jornalista que, com condescendência ou paternalismo, passasse a existir um tipo de resposta diferente e à parte para o seu género", dizia a nota do clube.