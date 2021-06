"Esse será um dos melhores e maiores clássicos", afirma Tinga sobre Clássico-Rei pela Copa do Brasil

Atuando como terceiro zagueiro sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o lateral-direito Tinga comentou, em entrevista coletiva nesta terça-feira (1°), sobre a mudança de posicionamento dentro de campo. Na visão do ídolo tricolor, a nova função o ajuda bastante para manter o ritmo durante os 90 minutos.

“Nessa função a gente corre menos, pois não precisamos chegar a linha de fundo e isso me ajuda bastante. Como eu tenho muita força, eu consigo manter o mesmo ritmo durante o jogo todo, porque não precisamos dar tanta explosão. Então, conseguimos jogar bem e manter o ritmo durante os 90 minutos. Estou me ambientando bem, treinando bem, o Vojvoda está me ajudando bastante, conversando, meus companheiros também e isso está me agregando mais uma posição e vai me ajudar cada vez mais a ajudar o Fortaleza também.”

Sem tempo para descansar, o Fortaleza se representou na última segunda-feira (31) visando o Clássico-Rei pela Copa do Brasil 2021. O duelo desta quarta-feira (02), que será o mais valioso em termos de premiação, será um dos melhores e maiores clássicos da história, segundo o lateral-direito Tinga.

Tinga Lateral-direito do Fortaleza “Sabemos que será um duelo dificílimo. Eles (Ceará) pouparam jogadores para o duelo contra a gente. Então, sabemos que vai ser muito difícil, complicado. Eles estão dando muita importância e nós também, pois é um clássico, em uma Copa do Brasil e que vale muito. Esse será um dos melhores e maiores clássicos. Todo mundo já se conhece, o que eles podem fazer, o que nós podemos fazer, então será um jogo de detalhes e quem errar menos sairá vencedor do jogo.”

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (02), às 19h, na Arena Castelão. O duelo é válido pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.