Esquiador ganha medalha de prata nas Olimpíadas seis anos após sofrer 30 fraturas no crânio

Há seis anos, o americano Colby Stevenson sofreu 30 fraturas no crânio em um acidente de carro, no Estados Unidos. Nesta sexta-feira (11), o atleta de 24 anos superou o passado e conquistou a medalha de prata no Big Air do esqui estilo livre nas Olimpíadas de Inverno, em Pequim.

O acidente aconteceu no dia 8 de maio de 2016, Stevenson dormiu enquanto dirigia na estrada e perdeu o controle do carro, que colidiu em uma parede de pedras no estado americano de Idaho. Ele sofreu 30 fraturas no crânio, além disso, quebrou ossos do rosto, costelas e teve o pescoço comprimido. O esquiador chegou a ficar em coma durante alguns dias, mas se recuperou e voltou a esquiar oito meses depois.

"Honestamente, parece algo saído de um filme. Estou em uma nuvem agora. Eu realmente não sei como explicar isso. É o meu primeiro grande pódio no Big Air e é aqui nos Jogos Olímpicos. Que coisa incrível!", comemorou após a premiação.

Na prova das Olimpíadas de Inverno, o atleta garantiu 183 pontos nas três descidas, ficando atrás do norueguês Birk Ruud, medalha de ouro.

