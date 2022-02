Esquiador cearense Michel Macedo testa positivo para Covid-19 na chegada em Pequim

O Brasil registrou nesta terça-feira (8), o segundo caso de coronavírus nas Olimpíadas de Inverno. O cearense Michel Macedo, do esqui alpino, testou positivo para covid na chegada em Pequim. O atleta de 23 anos está em isolamento e assintomático.

Mesmo tendo positivado, Michel ainda pode disputar as provas de slalom e slalom gigante de Pequim a partir de domingo. Para isso, precisa testar negativo duas vezes em um intervalo de 24 horas.

Confira a nota do Comitê Olímpico do Brasil

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que o atleta Michel Macedo, do esqui alpino, apresentou resultado positivo para Covid-19 em exame realizado nesta terça, 8, no aeroporto de Pequim. O teste foi reÚnico representante do Brasil no esqui alpino, Michel está indo para sua segunda participação nos Jogos de Inverno - competiu em PyeongChang 2018. Ele ainda pode disputar as provas de slalom e slalom gigante de Pequim a partir de domingo. Para isso, precisa testar negativo duas vezes em um intervalo de 24 horas.

Trajetória do Cearense

Aos 23 anos, o cearense Michel Macedo já tem história no esporte na neve. Foi um dos nove brasileiros nos Jogos Olímpicos de Inverno em 2018 na Coreia do Sul. E agora está pronto para ir à China representar o país mais uma vez.

O próprio Michel Macedo fala sobre a expectativa. "Estou bem animado pra ir pra Pequim. Eu acho que eu estou muito mais preparado dessa vez. E a expectativa está melhor do que estava em 2018. Só faz quatro anos, mas eu acho que eu cresci bastante como atleta e como pessoa também."

Michel irá competir em duas provas com aproximadamente outros 90 atletas em cada uma delas. Nessas disputas, ele fará duas descidas em cada prova, somando os tempos para definir os vencedores.

Mesmo acostumado com o frio, já que reside em Vermont, nos Estados Unidos, onde chega a fazer -35ºC, Michel fala que espera as temperaturas mais elevadas na China.

Neste ciclo. o brasileiro conseguiu bons resultados em competições na América do Norte e se manteve no topo do ranking nacional. Mas é claro que, por razões óbvias, o Brasil ainda está longe de ser uma potência na modalidade. Mas Michel Macedo garante que já é conhecido pelos principais competidores.