Esposa faz texto para goleiro do PSG hospitalizado após cair de cavalo: 'Não me deixe sozinha'

Alba Silva, esposa de Sergio Rico, que está hospitalizado na UTI após cair de um cavalo, domingo (28), fez uma publicação no Instagram para o atleta, nessa segunda-feira (29). Ela postou uma foto do dia do casamento com o goleiro do Paris Saint-Germain e se mostrou angustiada com a situação de saúde do companheiro.

“Não me deixe sozinha, meu amor, porque te juro que eu não posso, eu não sei viver sem ti. Estamos te esperando, minha vida. Te amamos tanto”, escreveu na publicação.

Sergio caiu de um cavalo enquanto participava de uma romaria, em El Rocío, na Espanha. Ele foi atingido entre a cabeça e o pescoço pelo animal, após a queda, e sofreu traumatismo cranioencefálico. Os médicos afirmaram que esperariam 48 horas para avaliar as possíveis sequelas do acidente.

Agradecimento

Nos Stories, Alba agradeceu o carinho que tem recebido dos fãs de Sergio e disse que o marido é muito forte.

Nos comentários da postagem, ela ainda recebeu o carinho de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, e de Carol Cabrino, esposa do brasileiro Marquinhos. “Força”, postou Antonela. “Força, amor”, publicou Carol.