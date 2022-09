Esposa do árbitro Néstor Pitana faz sucesso no OnlyFans

O conhecido árbitro argentino Néstor Pitana, que já apitou a final da Copa do Mundo de 2018 e grande final da Libertadores de 2021, voltou a virar assunto nos jornais do mundo inteiro após sua mulher, Romina Ortega, criar uma conta no site OnlyFans e virar um fenômeno na plataforma de fotos sensuais e de conteúdo adulto.

Legenda: Casal esteve passando férias no Brasil, em janeiro Foto: Reprodução

Com mais de 200 mil seguidores no Instagram, Romina divulga diariamente links da sua conta no OnlyFans para seus fãs assinarem a plataforma. O preço custa R$ 150 na cotação atual.

Segundo o Uol, Romina Ortega casou com Néstor Pitana em 2015, um ano após o árbitro fazer a sua estreia em Copas do Mundo, no Mundial realizado no Brasil. Eles têm dois filhos. Desde a Copa do Mundo de 2014, ela passou a compartilhar com os seguidores no Instagram como é a sua rotina de exercícios.

Legenda: Ela passou a compartilhar com os seguidores no Instagram como é a sua rotina de exercícios Foto: Reprodução