Esposa de líder acusado de fraude no futebol movimentou mais de R$ 2 milhões em 9 meses

De acordo com informações do Ministério Público de Goiás, uma investigação revelou que Camila Silva da Motta, esposa de Bruno Lopez, é acusada de movimentar mais de R$ 2 milhões em nove meses, utilizando dinheiro proveniente de um esquema fraudulento no futebol.

Durante o período de investigação, foram identificadas movimentações suspeitas na conta bancária de Camila. Ela teria movimentado mais de R$ 1 milhão a crédito e mais de R$ 1 milhão a débito, segundo o G1. O MP de Goiás apontou que essas transações envolviam depósitos em espécie em caixas eletrônicos, indicando a utilização da conta para lavagem de dinheiro proveniente da manipulação de resultados e apostas.

Segundo as autoridades, Camila não se encontra presa atualmente, mas foi acusada na primeira fase da operação. Ela é apontada como integrante do núcleo administrativo do grupo envolvido na manipulação de resultados no futebol. Além disso, a investigação revelou que Camila e Bruno são proprietários da empresa BC Sports Management, que era utilizada para movimentação financeira do esquema. A empresa efetuava pagamentos a jogadores, intermediários e apostas nos jogos.

Os detalhes da investigação incluem conversas e comprovantes de transferências bancárias em nome de Camila. Ela foi acusada de participar de uma organização criminosa, o que pode resultar em pena de reclusão de 3 a 8 anos, além de multa.

O esquema fraudulento no futebol, segundo o Ministério Público, era dividido em quatro núcleos: apostadores, financiadores, intermediadores e administrativo. Cada um desempenhava um papel específico no esquema de manipulação de resultados esportivos, visando obter lucros em apostas online.