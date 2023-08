A esposa do jogador Fernandinho, do Mirassol, publicou em suas redes sociais uma foto do jogador segurando uma arma de fogo e ainda o acusou de agressão e de ameaças. Bruna Miller Maciel denunciou uma suposta agressão. Segundo ela a primeira agressão aconteceu ainda em 2017, quando estava grávida do primeiro filho do casal.

Legenda: Esposa de Fernandinho, do Mirassol, divulga foto do jogador com arma e o acusa de agressão Foto: Reprodução/Redes sociais

De acordo com o boletim de ocorrência realizado, Fernandinho teria mandado a esposa sair de casa no começo desse ano. Bruna ainda divulgou o caso nas redes sociais e realizou uma transmissão ao vivo na manhã de ontem, (9), dentro do Centro de Treinamento do Mirassol.

A esposa do jogador o procurava dentro do CT e a transmissão mostrou a empresária atingindo os carros dos jogadores, antes de ser levada pela Polícia Militar para prestar depoimento. Bruna informou aos policiais que a levaram que estaria em surto psicótico.

Bruna, em seu relato, informou que ela e Fernandinho são casados há seis anos e que possuem dois filhos. Segundo a empresária, o jogador possui a guarda das crianças e que isso é algo que ela tenta reverter.

PRONUNCIAMENTO MIRASSOL

O clube informou que o jogador Fernandinho está afastados dos treinamentos e que o assunto foi entregue à Polícia Militar. O clube ainda disse que não vai se pronunciar sobre o caso por questões jurídicas.