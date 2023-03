Esposa de Daniel Alves estaria pronta para pedir divórcio de jogador, diz colunista

Joana Sanz, atual esposa do jogador de futebol Daniel Alves, teria decidido se separar do brasileiro. A influenciadora espanhola já estaria inclusive em contato com seus advogados para agilizar o processo do divórcio. As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. Joana Sanz ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Daniel Alves, que disputou a Copa do Mundo de 2022 com a camisa da Seleção Brasileira, está no centro de uma investigação envolvendo uma denúncia de uma mulher que teria sofrido toques indesejáveis do jogador. A denúncia foi recebida pela polícia da Espanha no dia 2 de janeiro de 2023. O fato aconteceu em uma boate de Barcelona na madrugada do dia 31 de dezembro.

Daniel Alves apareceu em um programa catalão após o acontecido, no dia 5 de janeiro, e negou todos os acontecimentos. "Não a conheço, nunca nem vi", disse o jogador. O brasileiro ainda completou e encerrou com "Gostaria de negar tudo", segundo o próprio atleta, ele estava na boate "se divertindo" e "sem invadir o espaço dos outros".

PRISÃO DE DANIEL ALVES

O jogador foi levado ao Centro Penitenciário Brians 1, onde ficam os presos preventivos. Daniel foi detido ainda quando prestava depoimento em Barcelona, na Espanha, em decorrência de suas contradições. A equipe do jogador ainda informou que partiu do atleta a vontade de se apresentar à Justiça para esclarecer o ocorrido.

A situação de Daniel Alves em relação ao caso fica cada vez pior e mais desafiadora para a sua defesa. O jogador afirmou, em novo depoimento, que houve sexo e que, segundo ele, teria sido consensual, fator negado pela vítima. Além disso, testes de DNA já foram feitos e confirmaram presença de sêmen de Daniel Alves nas roupas da vítima e no chão da boate.

O caso segue em andamento e as investigações continuam sendo feitas.