Espérance x Chelsea no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Espérance (TUN) e Chelsea (ING) se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta terça-feira (24), na terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo. O jogo será às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Espérance e Chelsea no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espérance: Ben Said; Ben Ali, Tougai, Meriah e Ben Hamida; Mokwana, Guenichi, Ogbelu e Konate; Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Maher Kanzari.

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Fernandez, Madueke, Palmer e Pedro Neto; Delap. Técnico: Enzo Maresca.

ESÉRANCE X CHELSEA| FICHA TÉCNICA