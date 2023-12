Especulado no Fortaleza, Bruninho só sai do Atlético-MG em 2024 se for comprado

Na mira do Fortaleza, segundo matéria do por GE de Campinas, o meia-atacante Bruninho encerrou o empréstimo com o Guarani-SP e agora só sai do Atlético-MG se for vendido. Ao Diário do Nordeste, a direção de futebol do Galo informou que não pretende mais emprestar o atleta e quem quiser levá-lo terá que comprar.

O valor de venda não foi informado pelo Atlético-MG, mas no contrato de empréstimo com o Guarani, a cláusula de compra previa a aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador pelo Bugre por 500 mil euros, o que dá aproximadamente R$ 2,6 milhões. O vínculo de Bruninho com o Atlético-MG se encerra no fim de 2024.

Segundo o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, o clube mineiro não foi procurado pelo Fortaleza para falar sobre o meia-atacante até o momento.

Bruninho tem 23 anos e nas últimas temporadas foi emprestado para Sport-PE, Confiança-SE, Juventude-RS, CRB-AL e, neste ano, Guarani. No time de Campinas, o jogador disputou 45 partidas e fez dez gols (sendo 7 na Série B), dividindo a artilharia do Bugre com Derek. Ele também foi o autor de duas assistências.