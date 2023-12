Especulado no Ceará, Juninho tem multa milionária no América-MG; veja valores

Apesar das especulações de que o Ceará estaria interessado na contratação de Juninho, do América-MG, por indicação de Vagner Mancini, o Diário do Nordeste apurou que o clube mineiro não recebeu nenhum contato do Vovô e que não tem interesse em liberar o volante.

Segundo o departamento de futebol do Coelho, a multa rescisória do jogador de 36 anos é de cerca de R$ 25 milhões. Como Juninho tem contrato com o América-MG até o final de 2024, o clube interessado em contratá-lo precisaria desembolsar um alto valor para tirá-lo do Coelho.

Legenda: Juninho, jogador do América-MG, durante jogo da Série A Foto: Mourão Panda / América

Juninho, de 36 anos, é um dos grandes nomes da história recente do América-MG. Capitão, ele está na equipe desde 2016, acumulando oito temporadas consecutivas atuando com a camisa da equipe mineira.

Em 2023, o jogador disputou 64 partidas, somando oito gols e dez assistências. Juntamente com o América-MG, Juninho foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. O Coelho, portanto, será um dos adversários do Ceará na Segundona em 2024.