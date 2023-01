Espanyol x Girona: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Espanyol e Girona entram em campo neste sábado (7) ás 17h no RCDE Stadium, na Catalunha. As equipes querem se distanciar das últimas colocações da tabela, embora a situação do time mandante seja mais crítica.

Onde assistir ao jogo

A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Espanyol: Lecomte; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera e Oliván; Expósito, Calero, Puado, Sergi Darder e Braithwaite; Joselu. Técnico: Diego Martínez.

Girona: Gazzaniga; Martínez, Santiago Bueno, López e Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu, Yan Couto, Yangel Herrera, Aleix Garcia e Rodrigo Riquelme; Castellanos. Técnico: Michel.

Ficha técnica | Espanyol x Girona

Data: 07 de janeiro de 2023, às 17hs (de Brasília)

Local: RCDE Stadium, Cornellà de Llobregat (ESP)

Transmissão: Star+

Árbitro: Carlos Del Cerro Grande Assistentes: José Luis González e Ángel Rodríguez