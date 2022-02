Espanyol x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Espanyol recebe o Barcelona neste domingo (13), às 17h (horário de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, em partida entre as duas equipes catalãs. A equipe do técnico Xavi Hernández chega empolgada após conquistar duas vitórias e ter alcançado o G-4. A partida ocorre no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.

Palpites para o jogo

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Espanyol x Barcelona - 24ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, Espanha.

Data: 13/02/2022 (domingo)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: Star+

Prováveis escalações

Espanyol: Diego Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera e Pedrosa; Darder, Morlanes e Melendo; Puado, De Tomas e Vilhena. Técnico: Vicente Moreno.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique e Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Traore, Torres e Gavi. Técnico: Xavi.

