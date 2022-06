Espanha x República Tcheca: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Pelo returno da UEFA Nations League, a Espanha recebe a República Tcheca neste domingo (12), às 15h45, pela 4ª rodada da competição europeia. O confronto acontece na casa dos espanhóis, no Estádio La Rosaleda, em Málaga (ESP).

No confronto de ida, pelo primeiro turno, as equipes ficaram no empate em 2 a 2. O time de Luis Enrique é vice-líder do grupo 2 com cinco pontos, dois a menos que o primeiro colocado, Portugal. Os visitantes tchecos vêm na cola, com quatro pontos.

Ainda na mesma chave, Suíça e Portugal se enfrentam, no mesmo horário, em Genebra (SUI).

Palpite para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Star+.

Prováveis escalações

Espanha: Sanchez; Carvajal, Garcia, Martinez, Alonso; Koke, Rodri, Soler; Asensio, Torres, Olmo. Técnico: Luis Enrique.

República Tcheca: Vaclik; Mateju, Brabec, Zima; Coufal, Kral, Soucek, Zeleny; Hlozek, Kuchta, Pesek.​ Técnico: Jaroslav Silhavý.

Ficha técnica | Espanha x República Tcheca

Local: Estádio La Rosaleda, em Málaga (ESP)

Data: 12/06/2022 (domingo)

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Cüneyt Çakır (TUR)

Assistentes: Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun (TUR)

VAR: Abdulkadir Bitigen (TUR)