Espanha x Noruega: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Espanha e Noruega entram em campo neste sábado (25), às 16h45 de Brasília, no Estádio La Rosaleda, em Málaga (ESP), para disputar a primeira rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo A.

Ao lado de Espanha e Noruega, fazem parte do Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa 2024: Chipre, Escócia e Geórgia. Ao todo, serão dez rodadas, com as duas melhores seleções garantindo classificação para a próxima edição da Eurocopa, em 2024.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha: Raya; Carvajal, Laporte, I Martinez, Balde; Gavi, Rodri, Ceballos; Oyarzabal, Morata, Olmo. Técnico: Luis de la Fuente.

Noruega: Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Berge; Daehli, Sorloth, Elyounoussi. Técnico: Stale Solbakken.

ESPANHA X NORUEGA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio La Rosaleda, em Málaga (ESP)

Data: 25/03/2023 (sábado)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Benoit Bastien (FRA)