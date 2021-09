Espanha x Geórgia pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A seleção da Espanha entra em campo neste domingo (5), às 15h45 (horário de Brasília), contra a Geórgia, pela 5ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz, solo espanhol.

Os espanhóis buscam voltar a triunfar na competição europeia, após o revés sofrido contra a Suécia, na última quinta-feira (2). A seleção de Luis Enrique ocupa a vice-liderança do Grupo B, com sete pontos. A Geórgia, por sua vez, amarga a lanterna, com apenas um ponto.

Palpites para o jogo

Escalação

Espanha

Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Jordi Alba; Busquets, Soler e Koke; Ferrán Torres, Gerard Moreno e Morata. Técnico: Luis Enrique.

Geórgia

Loria; Chabradze, Kashia, Khocholava, Azarovi; Kankava, Aburjania; Tsitaishvili, Qazaishvili, Kiteishvili; Kvilitaia. Técnico: Willy Sagnol.

Ficha técnica

Espanha x Geórgia - 5ª rodada das Eliminatórias da Europa

Local: Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz (ESP)

Data: 05/09/2021 (domingo)

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Transmissão: Estádio TNT Sports