Espanha x França pela UEFA Nations League: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Duas das maiores vencedoras do futebol europeu, Espanha e França decidem neste domingo (10) a UEFA Nations League. As duas gigantes do futebol mundial se enfrentam na Itália, no estádio San Siro, às 15h45 (Horário de Brasília), pela conquista inédita. A competição, recém criada pela UEFA, teve apenas uma edição, com Portugal vencendo a 1ª.

Como chegam

A Espanha, time comandado pelo técnico Luis Enrique chega em momento de bastante confiança, e busca alavancar a renovação da geração espanhola com um título. A campanha na Eurocopa foi boa, sendo eliminada na semifinal pela campeã Itália nos pênaltis e a jovem equipe da Fúria deu o troco na última semana, eliminando a Azurra nas semifinais na Nations League.

Na França, o time liderado pelo técnico Didier Deschamps chega com moral e com todo favoritismo após ter superado a sensação Bélgica por 3 a 2 de virada na semifinal. A equipe tem grandes talentos e busca retomar o protagonismo no cenário de seleções após cair para a Suiça na Eurocopa.

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal TNT Sports.

Prováveis escalações

Para a partida, a Espanha deve ir a campo com: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Marcos Alonso; Busquets, Rodri, Gavi e Sarabia; Ferrán Torres e Oyarzabal.

A provável escalação da França tem: Lloris; Varane, Koundé e Lucas Hernández; Pogba, Rabiot, Pavard e Teo Hernández; Mbappé, Griezmann e Benzema.

Ficha técnica

ESPANHA X FRANÇA

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Estádio: San Siro, Milão, Itália

Onde assistir: TNT Sports (TV fechada)

Competição: Final da UEFA Nations League

