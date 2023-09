Espanha x Chipre: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Espanha e Chipre entram em campo nesta terça-feira (12), às 15h45 de Brasília, no Estádio Nacional de Granada, em Granada (ESP), para disputar a sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo A.

A Espanha ocupa atualmente a vice-liderança, a segunda colocação na tabela de classificação. Já Chipre está na quinta e última posição do Grupo A.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Balde; Fabián Ruiz, Rodri, Gavi; Yamal, Asensio, Nico Williams.

Chipre: Mall; Karo, Laifis, Roberge; Antoniou, Kyriakou, Ioannou, Charalampous, Correia; Kastanos, Pittas.

ESPANHA X CHIPRE | FICHA TÉCNICA

Competição: sexta rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Nacional de Granada, em Granada (ESP)

Data: 12/09/2023 (terça-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)