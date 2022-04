Espanha x Brasil: onde assistir, horário, palpites e escalações

A Seleção feminina começa a caminhada de preparação rumo a Copa América. Com Marta lesionada, a equipe comandada por Pia Sundhage vai enfrentar a poderosa Espanha. O jogo será nesta quinta-feira (7), às 15 horas, na Pinatar Arena, em Murcia.

O Brasil chega sem Marta, principal liderança e nome do grupo, que vai fazer cirurgia no joelho esquerdo. Além da atacante, a zagueira Rafaelle e a volante Luna também foram cortadas por lesão. Gabi Portilho, Thais e Ana Vitória foram chamadas.

A Espanha é uma das principais seleções do mundo e está em 7ª no ranking mundial. Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo, é uma. Além dela, a atacante Jenni Hermoso e a goleira Sandra Paños. A equipe é formada pela base do Barcelona.

ONDE ASSISTIR

O SporTV transmite a partida.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha: Sandra Paños; Ivana Andrés, Leila Ouahabi (Ona Batlle), Mapi Léon; Sheila García, Olga Carmona, Aitana Bonmatí e Marta Cardona; Alexia Putellas, Jenni Hermoso e Athenea Del Castillo. Técnica:

Brasil: Lorena; Letícia Santos, Tainara, Antonia, Tamires; Duda Santos (Ingryd), Angelina, Kerolin, Ary; Debinha e Geyse. Técnica: Pia Sundhage.

FICHA TÉCNICA

Espanha x Brasil

Data e hora: 07/04, às 15 horas

Local: Pinatar Arena, em Murcia (ESP)

