Espanha X Albânia: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Uma das candidatas ao título mundial no Catar, a seleção da Espanha, atual semifinalista europeia, encara mais um desafio em preparação para a Copa do Mundo. O time espanhol enfrenta a Albânia. O jogo acontece no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, às 15h45 (de Brasília).

Transmissão

O jogo será transmitido via streaming pelo canal Estádio TNT Sports

O que está em jogo?

Em preparação para a Copa do Mundo, o técnico Luis Enrique quer dar mais entrosamento ao campeão mundial de 2010. Para isso, enfrentará os albaneses, que ficaram de fora do mundial nas eliminatórias europeias.

Escalações

ESPANHA (Técnico: Luis Enrique)

Unai Simón (Robert Sánchez); Azpilicueta, Eric García, Laporte e Jordi Alba; Soler, Rodri e Pedri; Pablo Sarabia, Ferrán Torres e Dani Olmo.

ALBÂNIA (Técnico: Edoardo Reja)

Strakosha; Ismajli, Kumbulla, Hoxhallari; Roshi, Çekiçi, Ramadani, Bare, Hysaj; Manaj, Uzuni

Ficha técnica

Data e horário: 26/03/2022, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP)

Árbitro: Trustin Farrugia Cann (MLT)

Assistentes: Luke Portelli (MLT) e Edward Spiteri (MLT)

Transmissão: Estádio TNT Sports