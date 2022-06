Espanha vence Suíça e é vice-líder do Grupo 2 da Liga das Nações

A Espanha sofreu para vencer a Suíça por 1 a 0 nesta quinta-feira e voltar assim à disputa pela Liga das Nações depois dos dois primeiros empates. Um gol de Pablo Sarabia deu três pontos importantíssimos à 'Roja', segunda colocada do Grupo 2 da Liga A do torneio, atrás de Portugal, que venceu a República Tcheca por 2 a 0 também nesta quinta.

Os portugueses lideram o grupo com uma vantagem de dois pontos sobre os espanhóis,e 3 sobre os tchecos, enquanto os suíços continuam na última posição com nenhum ponto marcado depois de três derrotas em três jogos.

O jogo

Os dois empates contra Portugal (1-1) e República Tcheca (2-2) haviam reduzido bastante a margem de erro dos espanhóis, que precisavam da vitória em Genebra para continuar a lutar por uma vaga no 'Final 4' da Liga das Nações.

A Espanha pressionou nesta quinta-feira e acabou derrotando a Suíça, que se fechou atrás,e só avançou no final do primeiro tempo. Com domínio do jogo desde o primeiro minuto,a Espanhaa briu o placar em uma jogada em que Marcos Llorente veio da direita e mandou uma bola rasteira no centro da área, onde Sarabia só teve o trabalho de empurrar para as redes marcando 1 a 0.

Apesar do gol sofrido,a Suíça, que teve alguns desfalques importantes,continuou recuada esperando por suas chances mas sem levar muito perigo ao gol de Unai Simón ao longo do primeiro tempo. Só nos últimos minutos da primeira etapa os suíços ousaram fazer uma pressão mais intensa, dificultando a saída da Espanha, que nos primeiros minutos do segundo tempo também sofreu umpouco mais contra os anfitriões mais animados.

Após a surpresa dos primeiros minutos,a Espanha voltou ase organizar e recuperou o controle do jogo por meio da posse de bola. A 'Roja' conseguiu esfriar o ímpeto inicial da Suíça, que voltou ao seu plano inicial de buscar chances nos contra-ataques, sem que o placar mudasse.