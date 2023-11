Espanha vence Chipre e se isola na liderança do Grupo A das Eliminatórias da Euro

A Espanha deu um grande passo para terminar como líder do Grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, ao vencer o Chipre por 3 a 1 nesta quinta-feira (16), em Limassol. Já classificada para o torneio continental, a 'Roja' chegou à vitória com os gols de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Joselu, enquanto a seleção cipriota descontou com Kostas Pileas.

Com este resultado, e o empate da Escócia com a Geórgia em 2 a 2 no outro jogo da rodada, a Espanha abre dois pontos de vantagem na liderança da chave sobre o time escocês, que também já está classificado.

Uma nova vitória no domingo, sobre os georgianos, garante aos espanhóis a condição de irem ao sorteio dos grupos da Euro 2024 entre os cabeças de chave. Mesmo empatando, a 'Roja' tem praticamente garantido o primeiro lugar, já que a Escócia teria que golear a Noruega por dez ou mais gols de diferença para superar a Espanha no saldo.

O jogo

Contra o Chipre, a seleção espanhola dominou completamente a partida e saiu na frente logo no início, quando Yamal recebeu na área, deslocou o goleiro e mandou a bola para as redes, aos 5 minutos. Depois, Mikel Oyarzabal ampliou com um chute cruzado aos 22 e Joselu fez o terceiro aos 28 após cobrança de escanteio.

Com vantagem cômoda no placar, a Espanha relaxou no segundo tempo e o Chipre aproveitou para aumentar a intensidade e pressionar em busca do gol, mas sem levar muito perigo até que um rápido contra-ataque surpreendeu os espanhóis. Pileas recebeu em profundidade, deixou os zagueiros para trás e tocou na saída do goleiro David Raya para descontar para os cipriotas, aos 75 minutos.

O susto acordou a Espanha, que aumentou o ritmo nos minutos finais em busca do quarto gol, mas não conseguiu encontrar mais espaços na fechada defesa do Chipre.