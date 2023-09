Eslováquia x Portugal: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Eslováquia e Portugal entram em campo nesta sexta-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, capital da Eslováquia, em partida válida pela quinta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

As duas equipes estão nas primeiras colocações do Grupo J, com Portugal levando a melhor. A equipe de Cristiano Ronaldo tem 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos. Já a Eslováquia tem 10 pontos, com três vitórias e um empate nas quatro rodadas iniciais.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Sportv e Globoplay.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eslováquia: Dúbravka; Pekarík, Škriniar, Denis Vavro, Hancko; Hrošovský, Lobotka, Kucka; Tomáš Suslov, Polievka e Róbert Mak. Técnico: Francesco Calzona.

Portugal: Diogo Costa; Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, Rúben Dias; João Cancelo, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Diogo Dalot; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

ESLOVÁQUIA x PORTUGAL | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024

Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, Eslováquia

Data: 08/09/2023 (sexta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)